«الرحمة الخيرية» برأس الخيمة تخصص 1000 وجبة يومياً في رمضان

المصدر: (رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح)

خصصت جمعية الرحمة للأعمال الخيرية في رأس الخيمة 1.5 مليون درهم، لتجهيز 1000 وجبة يومياً، خلال شهر رمضان وتوزيعها على عمال المستشفيات والأوقاف والأشغال والشركات الخاصة، ضمن حملتها السنوية لشهر رمضان المبارك مع مراعاة الإجراءات والاشتراطات الصحية.

وأفاد عبدالله سعيد الطنيجي الأمين العام لجمعية الرحمة للأعمال الخيرية في رأس الخيمة لـ«البيان» بالاتفاق مع المطابخ الشعبية، التي حصلت على موافقة السلامة الغذائية من إدارة العامة في بلدية رأس الخيمة، لتجهيز 1000 وجبة إفطار صائم، لتوزيعها خلال شهر رمضان المبارك على العمال والأسر المتعففة المسجلة في سجلات الجمعية، لافتاً إلى أن الجمعية فتحت باب التبرعات لدعم برنامج إفطار الصائم، بهدف زيادة كميات الوجبات لتوسيع رقعة المستفيدين.

وأشار إلى أن الجمعية خصصت 300 ألف درهم لبرنامج توزيع المير الرمضاني، والذي يستهدف 600 أسرة خلال الشهر الفضيل، بالإضافة لتخصيص 50 ألف درهم لبرنامج توزيع كسوة العيد على 100 أسرة متعففة، ضمن كشوفات الجمعيات.

وذكر أن الجمعية خصصت 60 ألف درهم، لتوزيعها ضمن برنامج كسوة الأيتام، والذي يستهدف 300 يتيم داخل الدولة، بالإضافة لتخصيص 80 ألف درهم لبرنامج المير الرمضاني على 120 أسرة، ترعى الأيتام من خلال الكوبونات والسلال الغذائية .

وكشف الطنيجي عن إطلاق قسم المشاريع والبرامج الخيرية بالجمعية، مبادرة توزيع وجبات إفطار صائم في الهند 200 وجبة يومياً، قيمة الوجبة 15 درهماً، ومبادرة «اغتنام الخير»، التي تستهدف بناء مساجد في إندونيسيا يستوعب كل مسجد 40 مُصلياً بقيمة 21000 درهم، ومواصلة حملة «براد الخير» الخاصة بشراء برادات ماء في إندونيسيا بقيمة 440 درهماً للبراد الواحد.

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