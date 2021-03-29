محمد بن زايد: تقديم العون وحب الخير قيم متجذرة في مجتمع الإمارات

المصدر: الشارقة ـ نورا الأمير

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن تقديم العون وحب الخير، قيم متجذرة في مجتمع الإمارات، وأثنى على كل من يخدم الناس بإخلاص.وتأتي كلمات سموه تعقيباً على الموقف النبيل للرقيب أحمد حسن الحمادي في القيادة العامة لشرطة الشارقة الذي ضرب أروع الأمثلة في البذل مظهراً سلوكاً مشرفاً كان مبعث فخر واعتزاز.

وقد أثنى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد على ما قام به الرقيب الحمادي من شرطة الشارقة وبموقفه الحميد مع قائد المركبة زين العابدين، والذي عبر بكلمات طيبة عن تقديره ورده للجميل.

وغرد سموه على حسابه الرسمي في «تويتر» أرفقها بصورة الحمادي وزين العابدين: «تقديم العون وحب الخير، قيم متجذرة في مجتمع الإمارات، وما قام به أحمد حسن الحمادي من شرطة الشارقة، بموقفه الحميد مع قائد المركبة زين العابدين، والذي عبر بكلمات طيبة عن تقديره ورده للجميل.. نموذج يتكرر في هذه الأرض الطيبة، أشكرهما، وأثني على كل من يخدم الناس بإخلاص ويمثل قيم مجتمعه».

وشكر الرقيب أحمد الحمادي - إدارة المرور والدوريات - القيادة العامة لشرطة الشارقة في تصريح لـ«لبيان»، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تواصله معه، وتشجيعه لكل ما يعكس قيم وأخلاق مجتمع وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة ومعدنه الأصيل.

وأضاف: الموقف الذي حصل كان نابعاً من قربنا وتعاملنا مع الناس، سواء أثناء العمل أو خارجه، لأن هذا ما تربينا عليه وتشربناه أيضاً من عاداتنا وتقاليدنا.

بدوره، عبر زين العابدين الحميد قائلاً «إن ثناء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، تكريم وتشريف، واليوم هو عيد لي ولأسرتي»، مشيراً إلى أن العبارات لم تسعفه في وصف أبناء الإمارات وحقيقة ما تجود به الإمارات وأهلها وشعبها.

وأكد أن تواصله مع البث المباشر كان للتعبير عن تقديره وإجلاله لموقف الشرطي، ولأنه كان مقدراً صنيعه، مستطرداً «إن هذه البادرة الكريمة لا أجدها غريبة على قيم وأخلاق أبناء زايد»، لافتاً إلى أنه يقيم في الدولة منذ ربع قرن.

وكان المهندس زين العابدين الحميد قد تعطلت مركبته أعلى جسر (الحومة) على شارع الشيخ محمد بن زايد في الشارقة، حيث تواصل مع غرفة العمليات لنقل مركبته، واللافت في الأمر أن الرقيب أحمد حسن الحمادي الذي توجه إلى موقع البلاغ، رافق الشاحنة التي حملت مركبة «الحميد» إلى أن وصل بها إلى أحد الكراجات في عجمان، ثم سدد تكلفة النقل بصمت، في تصرف دفع صاحب المركبة المعطلة إلى تثمين الموقف الإنساني للرقيب عبر أثير برنامج البث المباشر على إذاعة وتلفزيون الشارقة، ما دعا قيادة شرطة الشارقة ممثلة باللواء سيف الزري القائد العام لشرطة الشارقة، لتكريمه تقديراً لما قام به.

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