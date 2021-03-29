سيف بن زايد: رعاية محمد بن زايد وسام على صدور منتسبي «الداخلية»

المصدر: (دبي - البيان)

شكر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على ثنائه على ما قام به الرقيب أحمد حسن الحمادي في القيادة العامة لشرطة الشارقة الذي ضرب أروع الأمثلة في البذل والعطاء، مظهراً سلوكاً مشرّفاً كان مبعث فخر واعتزاز مع قائد مركبة تعطلت على جسر في الشارقة.

وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد: «توجيهاتكم ورعايتكم الدائمة سيدي هذه ثمارها، ما زرعتم وتزرعونه من نبل الأخلاق والقيم الإنسانية في شعبكم، وفي من يعيش في الإمارات تسمو بها الإنسانية»، وأضاف سموه: «رعاية سموكم وسام على صدور كافة منتسبي وزارة الداخلية».

جاء ذلك في تدوينة نشرها سموه على حسابه الرسمي في «تويتر»: «توجيهاتكم ورعايتكم الدائمة سيدي هذه ثمارها ما زرعتم وتزرعونه سيدي من نبل الأخلاق والقيم الإنسانية في شعبكم وفي من يعيش في الإمارات تسمو بها الإنسانية، رعاية سموكم وسام على صدور كافة منتسبي وزارة الداخلية، وسيكونون حريصين على تنفيذ توجيهاتكم بما يحقق طموحاتكم وتطلعاتكم إن شاء الله».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز