ولي عهد الشارقة يشهد تخريج الدفعة 21 في أكاديمية العلوم الشرطية

المصدر: الشارقة - البيان

شهد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس أكاديمية العلوم الشرطية، وبحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، مساء أمس، وقائع حفل تخريج الدفعة الحادية والعشرين من الطلبة الضباط بأكاديمية العلوم الشرطية.

حضر الحفل، الذي جرى في مقر الأكاديمية بالمدينة الجامعية بالشارقة، إلى جانب سموهم، الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، واللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، والسادة أعضاء مجلس الأكاديمية، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين والملحقين العسكريين في سفارات الدول الشقيقة والصديقة في الدولة، وأولياء أمور الخريجين.

فعاليات

بدأت فعاليات الاحتفال، بعزف السلام الوطني، ثم تلا الطالب ضابط عفان عثمان علي آيات من الذكر الحكيم، بعدها ألقى العميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام الأكاديمية، كلمة رحب فيها براعي الحفل، شاكراً تشريفه ورعايته لحفل التخريج، مشيراً إلى أنه يوم مبارك من أيام الوطن، تزهو فيه ميادين الشرف والبطولة، وتعلو فيه رايات الحق والواجب.

وقال: ما كان لهذه الجهود أن تتحقق وترى النور والنجاح، لولا توجيهات ودعم سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والذي أحاطنا بكل اهتمام ورعاية أبوية، فضلاً عن المتابعة والإشراف المباشر من قبل سيدي سمو ولي العهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الأكاديمية .

عرض عسكري

ثم قدّم طلبة الأكاديمية، عرضاً عسكرياً، يلخص ما تعلموه من مهارات وفنون، تترجم الجهود الكبيرة التي بذلها المدربون والقائمون على إعداد هذه الدفعة.

درع تذكارية

تسلم سمو رئيس مجلس أكاديمية العلوم الشرطية، درعاً تذكارية مقدمة من إدارة الأكاديمية، تقديراً لدعمه وتشريفه، وترمز الدرع إلى دعامتين مهمتين، تمثل الأولى العلم، وهو الركيزة الأساسية للتنمية والتطور، أما الثانية، فتمثل الأمن، من خلال وجود أيدٍ أمينة تدعم هذا التقدم، وتعمل على حمايته.بعدها أدى الخريجون القسم، معاهدين الله بأن يكونوا جنوداً مخلصين لدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيسها، وأن يحترموا دستورها وقوانينها.

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