«الشؤون الإسلامية» توضح الإجراءات الاحترازية لصلاة التراويح في رمضان

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أوضحت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف الإجراءات الاحترازية لصلاة التراويح خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضحت عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن صلاة التراويح ستقام وفق الضوابط الاحترازية ضد كوفيد 19 مع تحديد مدة صلاة العشاء وصلاة التراويح بما لا يزيد على 30 دقيقة.

وشددت على استمرار العمل بجميع الإجراءات والتدابير الوقائية لأداء الصلوات مع عدم السماح بإقامة موائد الإفطار في المساجد وباحاتها، وإغلاق المساجد بعد صلاة التراويح مباشرة، مع استمرار غلق مصليات النساء والمرافق الخدمية والصحية، ومصليات الطرق الخارجية.

وأشارت إلى استمرار العمل بتعليق الدروس والحلقات الدينية في المساجد، مع إمكانية المشاركة في المحاضرات والدروس إلكترونياً، والتشجيع على قراءة القرآن الكريم عبر الأجهزة الذكية، والتبرع الخيري وإخراج الصدقة والزكاة إلكترونياً.

وفيما يخص صلاة القيام في العشر الأواخر من الشهر الفضيل، فسيتم إجراء تقييم مستمر للوضع الوبائي في الدولة، وتحديث الإجراءات تزامناً مع المستجدات.

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