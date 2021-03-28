«الداخلية» تشارك دول العالم في «ساعة الأرض»

المصدر: أبوظبي - وام

شاركت وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية المختلفة، في فعالية «ساعة الأرض»، حيث تم إطفاء الأنوار في مبنى الوزارة، وجميع أجهزتها الأمنية، لمدة ساعة، من الثامنة والنصف حتى التاسعة والنصف مساء أمس الأول، وذلك تضامناً مع الحملة الدولية للمحافظة على البيئة.

تأتي مشاركة وزارة الداخلية، بهدف توعية المجتمع بأهمية مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري، والتغيرات المناخية الناتجة عنها، والتي تُعتبر من أكبر التَّحديات العالمية في الوقت الحاضر، التي تواجه كوكب الأرض.

كما تهدف إلى تعزيز السلوك الإيجابي لدى العاملين في الوزارة، من أجل حماية كوكب الأرض من التأثيرات السلبية لانبعاث غازات الاحتباس الحراري من الأنشطة البشرية، بالإضافة إلى تعزيز الوعي والثقافة لديهم، بأهمية ترشيد استخدام مصادر الطاقة.

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