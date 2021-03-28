لجنة في «استشاري الشارقة» تستعرض الخدمات الصحية بالإمارة

المصدر: الشارقة - البيان

استعرضت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مختلف الخدمات الصحية في الإمارة ومخرجات زياراتها لعدد من المؤسسات وبحثت مواصلة تنفيذ أهدافها ضمن خططها المنبثقة عن خطة المجلس خلال الفصل التشريعي الحالي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقدته اللجنة في مقر المجلس برئاسة الدكتور عبد الله موسى إسماعيل البلوشي رئيس اللجنة بحضور أعضائها موزة مطر بن دلموك الكتبي مقرر اللجنة ودغيش راشد سالم الكتبي وعبيد محمد سالم العضب الحمودي وسيف محمد بن رويجده الكتبي وعسيرة بطي عبد الله القايدي والدكتور سعيد بن أحمد الطنيجي ومن الأمانة العامة سيف بن سويف أمين سر اللجنة.

وأكد الدكتور عبدالله موسى البلوشي أهمية متابعة اللجنة لمختلف أهدافها في مجمل الاختصاصات التي تعنى بها سواء في مجال الخدمات الصحية وفي مجالس الخدمات الاجتماعية وما يخص قطاع العمل، مشيرا إلى دور اللجنة في متابعة أوجه تقديم مختلف الخدمات العلاجية في إمارة الشارقة لاسيما خلال هذه الفترة الحالية وتعزيز تلك الخدمات.

وناقش الاجتماع موضوع الخدمات الصحية من خلال شبكة المنشآت الصحية العلاجية وباقة الخدمات المتاحة.

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