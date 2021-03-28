الطقس المتوقع غدا في الإمارات

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا مغبرا غائما جزئيا أحيانا، مع انخفاض آخر في درجات الحرارة، رطبا ليلا وصباح الثلاثاء مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية الشرقية، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحيانا خاصة على البحر.

وأوضح المركز - في بيانه اليومي - أن الرياح شمالية غربية / 15 إلى 30 تصل إلى 50 كم/ س.. ويكون الموج في الخليج العربي مضطربا إلى شديد الاضطراب أحيانا ويحدث المد الأول عند الساعة 13:28 والمد الثاني عند الساعة 02:08 والجزر الأول عند الساعة 19:49 والجزر الثاني عند الساعة 08:01.. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 10:18 والمد الثاني عند الساعة 22:22 والجزر الأول عند الساعة 16:13 والجزر الثاني عند الساعة 04:41.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 29 21 80 25

دبــي 30 22 75 20

الشارقة 31 17 70 20

عجمان 30 20 75 25

أم القيوين 31 19 80 25

رأس الخيمة 30 18 75 20

الفجيرة 38 21 90 20

العين 36 22 80 25

ليوا 30 20 85 20

الرويس 28 21 80 25

السلع 29 22 80 25

دلما 32 21 80 40

طنب الكبرى 29 22 85 40

طنب الصغرى 29 22 85 40

أبو موسى 29 22 85 40

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