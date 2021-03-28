"صحة دبي" تتلقى أكثر من مليون مكالمة خلال حملة التطعيم ضد كورونا

المصدر: وام

تلقى مركز الاتصال الموحد بهيئة الصحة في دبي 1,450,668 مكالمة منذ بداية حملة التطعيم ضد "كوفيد-19" وحتى 22 مارس الجاري بينها 1,020,861 مكالمة تتعلق بـ "كوفيد-19" بما في ذلك اللقاحات ضد الفيروس.

وكشفت فاطمة الخاجة مديرة إدارة سعادة المتعاملين بهيئة الصحة بدبي رئيسة فريق إدارة مواعيد تطعيم "كوفيد-19" عن الجهود المميزة التي يقوم بها مركز الاتصال الموحد بالهيئة خلال حملة التطعيم ضد "كوفيد - 19" بما في ذلك إدارة وتمكين المتعاملين من حجز المواعيد من خلال القنوات المتعددة وضمان سعادة المتعاملين خلال حملة التطعيم ضد "كوفيد-19".. مشيرة إلى أن مركز الاتصال الموحد 800"DHA" يعد أحد القنوات الرئيسية لدعم حملة التطعيم والرقم الرئيسي لإمارة دبي للرد على استفسارات المتعاملين بهذا الشأن .

واستعرضت الدور الرائد الذي يقوم به المركز في إدارة المواعيد والتنسيق مع جميع الوحدات التنظيمية المعنية وفرق العمل لضمان إتاحة المواعيد من خلال القنوات المختلفة وضمان تسهيل رحلة المتعامل لإدارة وحجز المواعيد على صعيد جميع القنوات وتطوير التطبيق الذكي لهيئة الصحة بدبي لحجز المواعيد للفئات المستهدفة وحجز المواعيد من خلال القنوات المختلفة لمركز الاتصال الموحد والتي تتضمن المكالمات والدردشة والبريد الإلكتروني وتطبيق "واتساب" ومواقع التواصل الاجتماعي فضلا عن التواصل المستمر مع المتعاملين لاستلام ملاحظاتهم واقتراحاتهم.

وأشارت الخاجة إلى الجهود التي يقوم بها المركز لتسجيل جميع الاستفسارات الأكثر شيوعا في الرسالة الصوتية التي يستمع اليها المتعامل عند الاتصال أو أثناء الانتظار وتحديثها بشكل مستمر بناءً على التحليل المتواصل لأعداد المكالمات وطبيعة الاستفسارات بشكل عام.

ووفقا للتقرير الصادر عن هيئة الصحة بدبي فقد بلغ عدد المكالمات التي تلقاها مركز الاتصال الموحد وقت الذروة خلال حملة التطعيم 38,817 مكالمة في اليوم الواحد وبنسبة زيادة 215 % عن عدد المكالمات التي تلقاها المركز خلال ذروة الجائحة فيما بلغ إجمالي عدد المحادثات المستلمة عبر قناة واتساب الأعمال 106,785 محادثة وعدد الدردشات 172,519 دردشة إضافة إلى 15000 رسالة تفاعلية عبر قناة التواصل الاجتماعي حيث وصلت نسبة التفاعلات الإيجابية والحيادية 977 %.

وتلقى المركز 189,485 بريدا الكترونيا وتم إنشاء 262,947 ملفا صحيا من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة الصحة بدبي وتطبيق الهيئة "DHA" فيما وصلت نسبة رضا المتعاملين إلى 91.7 % عن خدمات المركز.

كما يوفر مركز الاتصال الموحد وموظفو إدارة سعادة المتعاملين العديد من الخدمات للمتعاملين من خلال القنوات المختلفة مثل الرد على الاستفسارات المختلفة الخاصة بحملة التطعيم ضد "كوفيد-19" وإدارة المواعيد والتقييم المبدئي لتحديد إمكانية الحصول على اللقاح وغيرها من الخدمات الأخرى.

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