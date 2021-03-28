الرقيب أحمد حسن الحمادي للبيان: قيادتنا علمتنا البذل وكل ما يعكس معدن ابن الإمارات

المصدر: الشارقة – نورا الأمير

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن تقديم العون وحب الخير، قيم متجذرة في مجتمع الإمارات.

ونوه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تدوينة عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بما قام به أحمد حسن الحمادي من شرطة الشارقة بموقفه الحميد مع قائد المركبة زين العابدين الحميد، وشكرهما وأثنى على كل من يخدم الناس بإخلاص ويمثل قيم مجتمعه.

وقال سموه: «إن تقديم العون وحب الخير، قيم متجذرة في مجتمع الإمارات، وما قام به أحمد حسن الحمادي من شرطة الشارقة بموقفه الحميد مع قائد المركبة زين العابدين الحميد والذي عبر بكلمات طيبة عن تقديره ورده للجميل نموذج يتكرر في هذه الأرض الطيبة أشكرهما وأثني على كل من يخدم الناس بإخلاص ويمثل قيم مجتمعه».

وعكست التغريدة إيمان سموه بأن ابناء الوطن هم منبع القوة والعزة، معبرا عن فخره واعتزازه بشهامة المواطن الإماراتي، الذي ضرب أروع الأمثلة في البذل مظهرا سلوكا مشرفا كان مبعث فخر واعتزاز .

من جهته، شكر الرقيب أحمد حسن الحمادي - - ادارة المرور و الدوريات - القيادة العامة لشرطة الشارقة في تصريح للبيان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان "حفظه الله " على تواصله، معه و تشجيعه لكل ما يعكس قيم و أخلاق مجتمع و شعب دولة الامارات العربية المتحدة ومعدنه الأصيل .

وأضاف:" الموقف الذي حصل كان نابعا من قربنا وتعاملنا مع الناس سواء اثناء العمل او خارجه لأن هذا ما تربينا عليه وتشربناه أيضا من عاداتنا وتقاليدنا.

بدوره عبر زين العابدين الحميد قائلاً «إن ثناء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد تكريم وتشريف واليوم هو عيد لي ولأسرتي»، مشيراً إلى أن العبارات لم تسعفه في وصف أبناء الإمارات وحقيقة ما تجود به الإمارات واهلها وشعبها.

وأكد أن تواصله مع البث المباشر كان للتعبير عن تقديره واجلاله لموقف الشرطي ولانه كان مقدراً صنيعه، مستطرداً «إن هذه البادرة الكريمة لا أجدها غريبة على قيم وأخلاق أبناء زايد»، لافتاً إلى أنه يقيم في الدولة منذ ربع قرن.

وكان المهندس زين العابدين الحميد قد تعطلت مركبته أعلى جسر (الحومة) على شارع الشيخ محمد بن زايد في الشارقة حيث تواصل مع غرفة العمليات لنقل مركبته، واللافت في الأمر أن الرقيب أحمد حسن الحمادي الذي توجه الى موقع البلاغ رافق السيارة التي حملت مركبة "الحميد" إلى أن وصل بها إلى أحد الكراجات في عجمان، ثم سدد تكلفة النقل بصمت في تصرف دفع صاحب المركبة المعطلة الى تثمين الموقف الانساني للرقيب عبر أثير برنامج البث المباشر على اذاعة وتلفزيون الشارقة،ما دعا قيادة شرطة الشارقة ممثلة باللواء سيف الزري القائد العام لشرطة الشارقة لتكريمه تقديرا لما قام به.

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