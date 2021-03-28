النيابة العامة: الحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات عقوبة انتحال وظيفة من الوظائف العامة

المصدر: وام

أوضحت النيابة العامة للدولة من خلال مادة فيلمية نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة انتحال وظيفة من الوظائف العامة.

ونوهت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة 250 مِن قانون العقوبات الاتحادي يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انتحل وظيفة من الوظائف العامة ، ويعاقب بالعقوبة ذاتها من تدخل في وظيفة أو خدمة عامة ، أو أجرى عملا من أعمالها أو من مقتضياتها دون أن يكون مختصاً أو مكلفاً به وذلك لتحقيق غرض غير مشروع أو للحصول لنفسه أو لغيره على مزية من أي نوع .

ويأتي نشر هذه التغريدات القانونية في إطار حرص النيابة العامة للدولة على تعزيز الثقافة القانونية بين كافة أفراد المجتمع .

النيابة العامة لدولة #الإمارات: الحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات عقوبة انتحال وظيفة من الوظائف العامةhttps://t.co/TGZWKSHAmj#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/oZ5NR0atqs — صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 28, 2021

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز