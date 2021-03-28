محمد بن زايد: ما قام به أحمد الحمادي نموذج يتكرر في هذه الأرض الطيبة

المصدر: البيان الإلكتروني

أثنى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على ما قام به أحمد الحمادي من شرطة الشارقة وبموقفه الحميد مع قائد المركبة زين العابدين والذي عبر بكلمات طيبة عن تقديره ورده للجميل.

وقال سموه في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "تقديم العون وحب الخير، قيم متجذرة في مجتمع الإمارات، وما قام به أحمد حسن الحمادي من شرطة الشارقة، بموقفه الحميد مع قائد المركبة زين العابدين والذي عبر بكلمات طيبة عن تقديره ورده للجميل.. نموذج يتكرر في هذه الأرض الطيبة، أشكرهما، وأثني على كل من يخدم الناس بإخلاص ويمثل قيم مجتمعه."

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