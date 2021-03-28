الإمارات تشارك العالم إحياء «ساعة الأرض»

المصدر: أبوظبي - البيان ووام

شاركت دولة الإمارات مساء أمس، في فعالية «ساعة الأرض»، وذلك بإطفاء العديد من الدوائر الحكومية والخاصة، الأضواء غير الضرورية، من الساعة 8:30 إلى الساعة 9:30 مساء.

واحة الكرامة

وشاركت «واحة الكرامة»، أمس، المجتمع العالمي، إحياء فعالية ساعة الأرض، وذلك بإطفاء جميع أضوائها، لمدة ساعة.

وقال الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي: «قمنا بإطفاء الأنوار والمصابيح الكهربائية في واحة الكرامة، التي تتلألأ جدرانها بمصابيح الفخر والعز، المكسوة بأسماء شهداء وأبطال الوطن، التي تنير طريق المستقبل للأجيال المقبلة، وتقدم نماذج مشرّفة للتضحية والعطاء».

وأضاف: «تأتي مشاركة واحة الكرامة، في إحياء فعالية ساعة الأرض، لتأكيد التزامنا بتطبيق أفضل المعايير العالمية لخفض البصمة البيئة، وتقليل التلوث، ونشر ثقافة التوعية البيئية، وإيجاد بيئة آمنة مستدامة على مستوى الدولة.

وأكد أن هذه الفعالية العالمية، تشكل فرصة عابرة للقارات، للتضامن مع المبادرات العالمية الداعية للحفاظ على البيئة، وتشجيع جميع فئات وشرائح المجتمع للتحرك بإيجابية نحو قضايا البيئة، مثل أهمية ترشيد استهلاك الطاقة، ومواجهة التغيرات المناخية والاحتباس الحراري.

وأوضح الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، أن دولة الإمارات وبفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، قطعت أشواطاً كبيرة في مجال التعامل مع التغير المناخي، وتخفيض البصمة البيئة، من خلال إطلاق مجموعة من المبادرات الوطنية، واتخاذ سلسلة من التدابير للتخفيف من تغير المناخ، والتكيف مع تداعياته.

مركز جامع الشيخ زايد

كما شارك مركز جامع الشيخ زايد الكبير، مساء أمس، في فعالية «ساعة الأرض»، الحدث العالمي الذي يشهد إغلاقاً للأضواء الكهربائية والأجهزة الإلكترونية لمدة ساعة واحدة، في كل أنحاء العالم، للمساهمة في التخفيف من استهلاك مصادر الطاقة، وذلك تأكيداً لالتزام المركز بالمسؤولية المجتمعية، من خلال تعزيز دوره في نشر الوعي المجتمعي.

وأطفأ جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، وجامع الشيخ زايد الكبير في الفجيرة، أضواءهما في الساعة المحددة، تعبيراً عن أهمية مفهوم الاستدامة في حماية البيئة، وهو ما يعد مسؤولية مشتركة بين جميع أفراد المجتمع ومؤسساته.

صرح زايد المؤسس

وشارك صرح زايد المؤسس، مساء أمس، في فعاليات «ساعة الأرض»، الحدث العالمي السنوي، الذي يتم من خلاله التشجيع على إطفاء الأضواء لمدة ساعة واحدة، للمساهمة في نشر ثقافة التخفيف من استهلاك مصادر الطاقة للمحافظة على البيئة.

وقد أطفأ صرح زايد المؤسس، جميع أضوائه في الساعة المحددة، لتبقى «الثريا»، التي تعكس ملامح صورة المغفور له، الشيخ زايد، من مختلف الزوايا بطريقة مبتكرة، وتصميم فريد، مشعة بملامح الشيخ زايد، الذي ألهمنا بفكره ورؤاه، للحفاظ على المكونات البيئية.

«خليفة الطبية»

وشاركت أيضاً مدينة الشيخ خليفة الطبية، في الاحتفال بساعة الأرض 2021، من خلال إطفاء الأضواء غير الضرورية، من الساعة 8:30 وحتى 9:30 مساء.

شرطة رأس الخيمة

كما شاركت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، في احتفال العالم بـ «ساعة الأرض»، من خلال إطفاء كافة مصابيح الإضاءة في مبنى القيادة العامة، ومراكز الشرطة، وكافة المرافق التابعة لها، لمدة ساعة كاملة.

مسؤولية جماعية

انضمت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، ومركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»، إلى آلاف الشركات والمؤسسات حول العالم، التي أطفأت الأضواء أمس، دعماً لمبادرة «ساعة الأرض» لعام 2021.

وقامت «مصدر» بإطفاء الأضواء في كافة مكاتبها، ضمن مدينة مصدر، من الساعة 8.30 إلى 9.30 مساء أمس، دعماً للمبادرة، وللمشاركة في تسليط الضوء على أن حماية كوكب الأرض، هي مسؤولية جماعية.

وقال عبد الله بالعلاء المدير التنفيذي بالإنابة لإدارة التطوير العمراني المستدام في «مصدر»، إن شركة «مصدر»، تتبنى رؤية تتماشى مع الهدف المنشود من مبادرة ساعة الأرض، والمتمثل في بناء مستقبل مستدام للجميع.

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