ندوة في جامعة العين حول المخدرات والعقاقير الخطرة

المصدر: (أبوظبي-البيان)

عقد المركز الوطني للتأهيل، المركز المتعاون مع منظمة الصحة العالمية؛ مؤخراً ندوة توعوية افتراضية متخصصة في مجال المخدرات والعقاقير الخطرة وطرق الوقاية والعلاج؛ لطلبة جامعة العين بمقرها في أبوظبي، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور حمد عبدالله الغافري مدير عام المركز والدكتورة حنان اللحياني نائب عميد كلية التربية والعلوم الإنسانية والاجتماعية وطلبة جامعة العين وأعضاء الهيئة التدريسية.

وقدم الدكتور محمد إسماعيل الحوسني مدير إدارة العمليات بالمركز عرضاً شاملاً أوضح خلاله الإنجازات والمكانة المرموقة التي تحظى بها دولة الإمارات ومستوى تشريعاتها في تقديم الرعاية والحماية والتأهيل لهذه الشريحة الاجتماعية.

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