سفيرنا لدى إسرائيل: الإمارات تتطلع دائماً للسلام

المصدر: أبوظبي - وام

استضافت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية في مقرها بأبوظبي، محمد محمود آل خاجة، سفير الدولة لدى دولة إسرائيل، في جلسة نقاشية تفاعلية.

وسلطت الجلسة الضوء على أهمية العلاقات الثنائية، فضلاً عن استعراض المسؤوليات الدبلوماسية التي يتولاها آل خاجة، باعتباره أول سفير لدولة الإمارات لدى إسرائيل.

وناقشت الجلسة التي نظمت في حرم الأكاديمية، أبرز المحطات التي شهدتها المسيرة العملية للسفير، والتي تنوعت بين العمل في قطاع الأعمال والعمل الدبلوماسي، حيث شغل في العام 2010 منصب مدير مكتب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسبق له العمل في عدة مناصب في قطاعات إدارة الطاقة والأمن الدولي وإدارة المشتريات والإنتاج، فضلاً عن العمل في مجال البحوث وتطوير الأعمال.

وشارك آل خاجة طلبة الأكاديمية من دبلوماسيي المستقبل خلال الجلسة ما يحمله من رؤى ووجهات نظر حول العمل الدبلوماسي، كما تطرق إلى مهامه الحالية كسفير للدولة لدى إسرائيل، وفي الوقت الذي أكد فيه حجم المسؤولية الكبيرة التي يتولاها عبر عن نظرته الإيجابية للفرص المتاحة لتطوير مجالات التعاون بين البلدين.

وخلال الجلسة أعرب السفير عن تفاؤله بدوره الجديد وشغفه الكبير في مجال العمل الدبلوماسي.

وقال آل خاجة «أدرك أنه لشرف عظيم أن أكون محل ثقة القيادة الرشيدة ليتم اختياري لهذا المنصب التاريخي، الذي سيمكنني من حمل ما تعتمده دولة الإمارات من قيم السلام والتعايش والتسامح كجزء من مرحلة جديدة من التعاون في المنطقة». وأشار إلى أن الإمارات تتطلع دائماً للسلام، وتعد الدبلوماسية إحدى أبرز أدوات مجتمعنا، والتي تسهم في إيصال قيم الإمارات إلى العالم.

وأعرب عن ثقته بأن طلبة الأكاديمية سيكون لديهم القدرة على تحقيق أثر إيجابي في مسيرة التقدم الاجتماعي والاقتصادي والأمني، لما فيه الخير للجميع.

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