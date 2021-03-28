إصدار جديد لـ«تريندز» حول تطور لقاحات كورونا

المصدر: (دبي - البيان)

دشن مركز «تريندز للبحوث والاستشارات» أمس إصداره الجديد الذي يحمل عنوان «تطور لقاحات كوفيد 19.. السباق نحو القضاء على الوباء والاستفادة من دروس التاريخ»، والذي يتناول الجهود الدولية للتوصل إلى لقاحات فاعلة ومأمونة لـ«كوفيد 19»، ويستخلص الدروس المستفادة من جائحة كورونا في كيفية التعامل مع أي أزمات صحية في المستقبل.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي افتراضي شارك فيه الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لـ«تريندز للبحوث والاستشارات»، وعمر النعيمي مدير شركة «تريندز» وأحمد محمد الأستاد مدير عام مركز «تريندز للبحوث والاستشارات»، والدكتور ستيفن بلاك ويل المستشار العلمي لمركز تريندز، والدكتور زياد يعقوب النجار مؤلف الكتاب، والخبير في الصحة العامة، ومدير العمليات الإقليمي لدى «فيزاميد الألمانية لحلول الرعاية الصحية»، وقد عمل مستشاراً سابقاً لدى منظمة الصحة العالمية. كما شارك في هذا المؤتمر نخبة من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية.

وأوضح الدكتور محمد عبدالله العلي أن الكتاب، يأتي ترجمة لهذه الفلسفة، فهذا الكتاب يمثل محاولة جادة لتسليط الضوء على واحدة من القضايا التي ترتبط بالأمن الصحي العالمي.

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