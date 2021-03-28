إعلان أسماء الفائزين بمسابقة «النخلة في عيون العالم»

المصدر: (أبوظبي- وام)

أعلنت الأمانة العامة لـ«جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي» أسماء الفائزين بمسابقة التصوير الدولية «النخلة في عيون العالم» بدورتها الثانية عشرة 2021 التي تنظمها الجائزة برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس أمناء الجائزة.

وجاءت النتائج على النحو التالي: «الفئة الأولى (نخلة التمر) المركز الأول» المصور سيد عمار العاشور من الإمارات وفاز بالمركز الثاني المصور خالد جمعة البلوشي من الإمارات وفي المركز الثالث المصورة جين إيون دي وال من جمهورية جنوب افريقيا.

وفي الفئة الثانية (الإنسان ونخلة التمر) حاز على المركز الأول المصور عبد الله الشيخ من المملكة العربية السعودية وفي المركز الثاني المصور هشام رمضان حسن من جمهورية مصر العربية وفي المركز الثالث المصور حسني المعلومي من المملكة المغربية.

وقال الدكتور عبدالوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي إن ما حققته المسابقة خلال 12 عاماً يعزز علاقة الإنسان بشجرة نخيل التمر عبر توظيف فن التصوير الفوتوغرافي كوسيلة لتنمية وعي الجمهور بأهمية شجرة نخيل التمر وخلق فضاء أرحب لتبادل الخبرات بين المصورين الضوئيين من كافة أنحاء العالم وإبراز المقومات السياحية والبيئية والتراثية لشجرة نخيل التمر من خلال الصورة الفوتوغرافية وتشجيع ارتباط الإنسان بالأرض والبيئة.

وأضاف أن الدورة الثانية عشرة من المسابقة تميزت بمشاركة 752 مصوراً يمثلون 25 دولة حول العالم وبلغ عدد الصور المشاركة 2263 صورة من أجمل الصور التي عبرت عن حبهم لشجرة نخيل التمر وعلاقتهم بالشجرة المباركة.

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