شعار جمارك دبي «ذهبي» لمدة عام احتفاءً بـ«الخمسين»

المصدر: (دبي - البيان)

تتوج جمارك دبي مواكبتها لإعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، العام 2021 عام الخمسين في دولة الإمارات العربية المتحدة احتفاءً بالذكرى الـ 50 لتأسيس الدولة، حيث أطلقت الدائرة باكورة مبادراتها للاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، حيث سيحمل شعار جمارك دبي اللون الذهبي مع الإصرار على بناء المستقبل للخمسين عاماً المقبلة عبر الاستمرار في العمل والتقدم الدائم لتحقيق الإنجازات، وذلك للتعبير عن اعتزاز وفخر الدائرة وموظفيها بالإنجازات الرائدة التي حققتها الدولة في الخمسين سنة الماضية من مسيرتها المظفرة.

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