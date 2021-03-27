شرطة الشارقة تضيف خدمة «الفحص الخارجي للسائقين»

المصدر: الشارقة-البيان

أضافت القيادة العامة لشرطة الشارقة ممثلة بإدارة ترخيص الآليات والسائقين، خدمة «الفحص الخارجي للسائقين» لتضاف إلى مجموعة خدماتها المميزة للجمهور، بما يحقق أهداف القيادة المنسجمة مع الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية الرامي إلى تعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة.

وأوضح المقدم خالد محمد الكي مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين بشرطة الشارقة، أن خدمة «الفحص الخارجي للسائقين» التي تم إضافتها مؤخراً تتيح للمتعاملين القاطنين بالإمارة ممن لديهم موعد اختبار قيادة مركبات نهائي (مدينة)، فرصة الحصول على خدمة إجراء الفحص من أماكن تواجدهم سواء بالمنزل أو العمل، حيث يقوم الفاحص من قبل الإدارة بالذهاب إلى المتعامل في مكان تواجده، وإجراء فحص القيادة له، ومن ثم إعادته لمكانه الأول، وذلك بعد أن يقدم المتعامل طلب الحصول على الخدمة عند حجزه لموعد الفحص مقابل (100) درهم تضاف لرسوم الفحص.

وأشار المقدم الكي إلى إمكانية تواصل المتعاملين الراغبين في الحصول على تلك الخدمة أو التعرف على المزيد من الاستفسارات يمكنهم التواصل عبر تطبيق «الواتس آب» على الرقم 0526064440، مؤكداً على حرص شرطة الشارقة الدائم للإرتقاء بمستوى خدماتها وتعزيز ثقة المتعاملين بها، وسعياً منها بخفض رحلة المتعامل من خلال توفير الوقت والجهد عليه.

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