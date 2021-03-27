تفاهم بين «زايد العليا» والمركز الأمريكي النفسي والعصبي

المصدر: أبوظبي - وام

أبرمت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم مذكرة تفاهم مشتركة مع المركز الأمريكي النفسي والعصبي، بشأن توفير خدمات علاجية وتأهيلية، والتعاون المشترك في إعداد وبناء واستخدام البرامج البنائية والوقائية والعلاجية في مجال الصحة النفسية، وفي معالجة المشكلات السلوكية الحادة لمنتسبي المؤسسة من أصحاب الهمم، إضافة إلى إجراء بحوث ودراسات علمية مشتركة في مجال التأهيل وعلوم الإعاقة.

وقع المذكرة عن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم عبدالله عبد العالي الحميدان الأمين العام للمؤسسة، وعن المركز الأمريكي النفسي والعصبي شفقت مالك المدير التنفيذي للمركز، وجرت مراسم التوقيع عبر تقنيات الاتصال المرئي عن بعد، بحضور عدد من مسؤولي المؤسسة والمركز.

وبموجب مذكرة التفاهم يجري الربط الإلكتروني بين الجهتين، وتبادل البيانات بشأن أصحاب الهمم، وتمكين المؤسسة من الاطلاع على التقارير الخاصة بكل حالة تتمّ معالجتها بالمركز من أصحاب الهمم منتسبي المؤسسة، وتتبع كل حالة من الحالات العلاجية لمنتسبيها، ومعرفة النفقات المستحقة على كل حالة، عن طريق الرموز المستخدمة في نظام الضمان الصحي.

ورحبت الدكتورة فاطمة الظاهري مديرة إدارة الرعاية الصحية بمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهم بالتوقيع على مذكرة التفاهم، والتعاون مع المركز الأمريكي النفسي والعصبي المؤسسة الطبية، التي تقدم أعلى مستوى من الرعاية الطبية الأولية والمتخصصة، إضافة إلى خدمات التثقيف الصحي، حيث يمتلك المركز خبرة واسعة في علاج الاضطرابات النفسيّة، الأمر الذي تهدف المؤسسة من خلاله إلى خدمة منتسبيها أصحاب الهمم.

وأضافت أنهم في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بإشراف ومتابعة سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم يعملون على تأهيل أصحاب الهمم، ليكونوا جزءاً فعالاً في المجتمع.

وأكدت الدكتورة فاطمة الظاهري أن التوقيع على المذكرة يأتي استكمالاً لما تقوم به المؤسسة، ضمن منظومة متكاملة بفكر جديد ومنهجية حديثة، وانطلاقاً من الأهداف الاستراتيجية، والرؤية المشتركة في ما يتعلق بالمسؤولية المجتمعية في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة، وبناء مجتمع صحي مستدام، وفي ظل الجهود المبذولة في مجالي التغطية الصحية والرعاية الإنسانيّة لفئات أصحاب الهمم.

من جانبه قال شفقت مالك المدير التنفيذي للمركز الأمريكي النفسي والعصبي: إن المركز يقدم خدمات الصحة العقلية، من خلال فريق متكامل من المهنيين المؤهلين دولياً، من خلال نهج متعدد التخصصات، من خلال ضمان المصلحة العليا لمستخدمي الخدمة في أبوظبي والعين ودبي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز