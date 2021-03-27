محمد بن زايد ووزير خارجية الصين يبحثان علاقات البلدين والتطورات الإقليمية

المصدر: وام

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ووانغ يي، وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية، علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية الشاملة والخاصة التي تجمع دولة الإمارات والصين وسبل تنميتها وتوسيع آفاقها بما يعود بالخير على شعبيهما ويحقق مصالحهما المشتركة، إضافة إلى مجمل القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتناول الجانبان تطورات جائحة "كورونا" وتعاون البلدين الفاعل، خاصة في مجال اللقاحات والعلاجات التي تسهم في القضاء على الجائحة، وأكدا أهمية تعزيز التعاون الدولي المشترك والتضامن الإنساني لمواجهة تداعيات "كورونا" خلال المرحلة الحالية وما بعد التعافي على جميع المستويات الإنسانية والاقتصادية وغيرها.

وتبادل سموه ووزير خارجية الصين وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين والمساعي والجهود المبذولة بشأنها بما يدعم الاستقرار والسلام ويحقق التنمية والازدهار لشعوب منطقة الشرق الأوسط والعالم.

ونقل وزير الخارجية الصيني تحيات شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار.

من جانبه، حمل سموه وزير خارجية الصين أطيب تحياته للرئيس الصيني وتمنياته له وشعبه الصديق مزيداً من الازدهار والتطور، مؤكداً الحرص المتبادل على تعزيز علاقات الصداقة المتميزة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين في مختلف المجالات لما فيه خير شعبيهما ومصالحهما المتبادلة وبما يخدم السلام والتنمية في العالم.

حضر الاجتماع، سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية لإمارة أبوظبي، المبعوث الخاص لرئيس الدولة إلى جمهورية الصين الشعبية.

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