صندوق الزكاة وجامعة أبوظبي يطلقان حملة «شبابنا أمانة... زكاتنا حصانة»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن كل من صندوق الزكاة وجامعة أبوظبي عن إطلاق الحملة السنوية المشتركة المتجددة «شبابنا أمانة، زكاتنا حصانة» للعام الحادي عشر على التوالي لمساعدة الطلبة المواطنين والمقيمين ورفع وتخفيف الأعباء المالية الدراسية عنهم.

وساهمت الشراكة منذ إطلاقها بجمع أكثر من 68 مليون درهم وقدمت مساعدات مالية لحوالي 3.130 طالباً وطالبة، وتتطلع الحملة هذا العام إلى تقديم الدعم لحوالي 500 طالب وطالبة ممن تنطبق عليهم شروط ومعايير استحقاق الزكاة.

وفي هذا الصدد، قال عبدالله بن عقيدة المهيري، أمين عام صندوق الزكاة: «حققت حملة «شبابنا أمانة، زكاتنا حصانة» خلال السنوات العشر الماضية إسهامات كبيرة في دعم طلبة العلم المستحقين ترجمة لجهود الصندوق وجامعة أبوظبي في دعم المنظومة الأكاديمية في الإمارات وضمان توفر الفرص التعليمية المتميزة للشباب من خلال إحياء فريضة الزكاة وتحقيق أبهى صور التكافل الاجتماعي بين الأفراد والمؤسسات».

وأضاف: «نتطلع هذا العام إلى مساعدة أكبر عدد من الطلبة المواطنين والمقيمين ممن يستوفون شروط الزكاة حسب اللائحة المعتمدة بصندوق الزكاة طوال مدة دراستهم في جامعة أبوظبي بمبلغ تقديري يبلغ 60 ألف درهم لكل طالب للسنة الدراسية الواحدة، حيث قام صندوق الزكاة بالعديد من الإجراءات الرامية إلى تسهيل عملية تقديم التبرعات وضمان وصولها إلى محتاجيها».

من جانبه، أكد الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة جامعة أبوظبي أهمية هذه الحملة في توفير الفرص التعليمية للطلبة من خلال تخفيف الأعباء المالية الدراسية عن الطلبة المواطنين والمقيمين ممن يستوفون شروط الزكاة، مشيراً إلى حرص الجامعة على الدخول في شراكات مثمرة تجمعها بمؤسسات رائدة كصندوق الزكاة والتي تدعم رسالتها في تأهيل الكفاءات المتمكنة وتوفير بيئة تعليمية متميزة، حيث سيعمل الطرفان على مد يد العون للمتعففين من طلبة البكالوريوس في فروع الجامعة في أبوظبي والعين وتخفيف الأعباء المالية عن ذويهم، وهو ما تمكنت ونجحت الحملة في تحقيقه منذ انطلاقها قبل أكثر من 10 أعوام.

وأضاف بن حرمل أن هذه الحملة حالت دون توقف أو تأخر المسيرة الأكاديمية للعديد من الطلبة الذين تخرج الكثير منهم ودخل إلى سوق العمل بكل ثقة وجدارة، مشيراً إلى اعتزاز جامعة أبوظبي بنجاح هذه المبادرة في جمع عائد سخي ودعم الآلاف من الطلبة بما يسهم في تحقيق أحد أبرز الأهداف القائمة على المساهمة في مسيرة البناء والتطور التي تشهدها الدولة.

وأعرب المهيري وابن حرمل عن أملهما في أن يسهم إطلاق الحملة المشتركة بين صندوق الزكاة وجامعة أبوظبي في تشجيع العديد من الأفراد والشركات والمؤسسات الخاصة والجهات الحكومية على المساهمة بسخاء؛ لتمكن تبرعاتهم وزكاتهم الطلبة المستفيدين من مواصلة دراستهم وتحقيق أهدافهم الأكاديمية والعمل بجد للحصول على شهادة بكالوريوس من جامعة مرموقة كجامعة أبوظبي.

وحول طريقة المساهمة في الحملة المشتركة فإن المتبرع يستطيع أن يقدم التبرعات النقدية والشيكات المصرفية وتسليمها لصندوق الزكاة أو لجامعة أبوظبي، باسم الحملة المشتركة لطلاب العلم الجامعيين «شبابنا أمانة وزكاتنا حصانة»، أو تحويل المبلغ إلى حساب صندوق الزكاة رقم 16420661، رقم الحساب المصرفي الدولي: AE300500000000016420661 لمصرف أبوظبي الإسلامي، بالإضافة إلى التبرع عن طريق الرسائل النصية القصيرة (sms) بإرسال الرمز «ج» أو «U» بقيمة التبرعات إلى الأرقام التالية كل حسب قيمة التبرع:

10 دراهم إلى 8010، 50 درهماً إلى 8050، 100 درهم إلى 8100، 200 درهم إلى 8200.

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