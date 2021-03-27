شهد الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية مؤخراً حفل تخريج الدفعة الـ 15 من مجندي الخدمة الوطنية، الذي أقيم في معسكر التدريب التابع للقوات المسلحة في منطقة المنامة بإمارة عجمان.

حضر التخريج العميد الركن الدكتور علي سالم الطنيجي مدير عام العمليات المركزية الاتحادية، والعميد وليد سالم الشامسي قائد كلية الشرطة، والعميد عبيد راشد الزحمي قائد قيادة التدريب الافتراضي والعميد راشد عبدالله الحبسي مدير مركز تدريب معسكر المنامة وعدد كبير من الضباط بوزارة الداخلية والقوات المسلحة.

بدأ الاحتفال بالسلام الوطني، ثم تلاوة آيات عطرة من القرآن الكريم، فيما قدم الخريجون استعراضا لعمليات الأمن الداخلي التي تم تدريبهم عليها بإشراف من وزارة الداخلية، أكدت جاهزيتهم واستعدادهم للمشاركة في تنظيم وتأمين فعاليات معرض اكسبو 2021، وأظهرت العروض ما يتحلى به الخريجون من روح معنوية عالية جسدت مقدار ما يحملونه من ولاء وانتماء وحب لخدمة الوطن.

وفي ختام الحفل قام الفريق سيف الشعفار بتوزيع الجوائز على المتفوقين.

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