حمدان بن محمد: اللهم اغفر له وارحمه

المصدر: دبي- البيان

نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عبر حسابه في «تويتر» فيديو للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، يعكس جهود فقيد الوطن في المسيرة التنموية للإمارات ومبادراته الرائدة محلياً وإقليمياً وعالمياً.

كما تضمن الفيديو صوراً ومقاطع تجمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد مع المغفور له الشيخ حمدان بن راشد خلال مناسبات متنوعة.

ودوّن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم معلقاً: «اللَّهمَّ اغفرْ لَهُ وارحمهُ، وعافِهِ وَاعفُ عنهُ».

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