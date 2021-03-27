شرطة الشارقة تطلع دائرة الأشغال على أفضل الممارسات

المصدر: الشارقة - البيان

استقبل المقدم محمد بن قصمول السويدي مدير فرع المرور والدوريات، بمركز شرطة واسط الشامل بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، بحضور عدد من الضباط ذوي الاختصاص بالمركز، وفداً من دائرة الأشغال العامة بالشارقة، برئاسة عائشة بجاش تنفيذي تسويق واتصال خارجي، بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات المتبعة والخدمات المقدمة للمتعاملين مع المركز.

في مستهل الزيارة رحب المقدم محمد بن قصمول بالوفد الزائر معرباً عن سعادته بهذه الزيارة، التي تستهدف الاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب الرائدة التي يتبناها مركز شرطة واسط الشامل، والنظم والآليات المتبعة المعمول بها، كونه أول مركز على مستوى وزارة الداخلية يحصل على تصنيف «5 نجوم» ضمن برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة في حقل خدمة وإسعاد المتعاملين.

واستمع الوفد الزائر إلى شرح توضيحي عن ميثاق خدمة المتعاملين، من النقيب محمد المازمي، ونظام تلقي ورصد شكاوى المتعاملين من النقيب هيثم الحمادي، كما تابع الوفد الآليات المتبعة لقياس رضا المتعاملين عن الخدمات المقدمة، والأجهزة المتبعة لمراقبة مؤشر السعادة بشكل دوري ومنتظم، سعياً لتعزيز سعادة المواطنين والمقيمين وجميع الفئات المعنية.

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