الطقس المتوقع على الإمارات في الأيام المقبلة

المصدر: البيان الإلكتروني

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس على الدولة في الأيام المقبلة على النحو التالي:

السبت

الطقس: صحو بوجه عام ومغبر نهاراً غرباً – غائم جزئياً على الساحل الشرقي – مائل للحرارة نهاراً.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأحد

الطقس: مغبر وغائم جزئياً أحياناً – انخفاض في درجات الحرارة يكون ملحوظ غرباً.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر ومحملة بالغبار ومثيرة للرمال خاصة غرباً، سرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج يضطرب تدريجيا صباحاً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

الإثنين

الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الداخلية الشرقية مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف – مغبر وغائم جزئياً أحياناً – انخفاض اخر في درجات الحرارة.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحيانا على البحر، سرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س.

البحر: مضطرب إلى شديد الاضطراب أحياناً في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.

الثلاثاء

الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الداخلية الشرقية مع احتمال تشكل ضباب خفيف – صحو بوجه عام وغائم جزئياً أحياناً.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا على البحر، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: مضطرب يصبح متوسط الموج أخر الليل في الخليج العربي و خفيف في بحر عمان.

الأربعاء

الطقس: فرصة تشكل ضباب صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية – صحو بوجه عام وغائم جزئياً أحياناً – تميل درجات الحرارة للارتفاع.

الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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