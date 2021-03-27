الطقس المتوقع على الإمارات في الأيام المقبلة
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس على الدولة في الأيام المقبلة على النحو التالي:
السبت
الطقس: صحو بوجه عام ومغبر نهاراً غرباً – غائم جزئياً على الساحل الشرقي – مائل للحرارة نهاراً.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الأحد
الطقس: مغبر وغائم جزئياً أحياناً – انخفاض في درجات الحرارة يكون ملحوظ غرباً.
الرياح: جنوبية شرقية تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر ومحملة بالغبار ومثيرة للرمال خاصة غرباً، سرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س.
البحر: خفيف إلى متوسط الموج يضطرب تدريجيا صباحاً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.
الإثنين
الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الداخلية الشرقية مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف – مغبر وغائم جزئياً أحياناً – انخفاض اخر في درجات الحرارة.
الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحيانا على البحر، سرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س.
البحر: مضطرب إلى شديد الاضطراب أحياناً في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.
الثلاثاء
الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الداخلية الشرقية مع احتمال تشكل ضباب خفيف – صحو بوجه عام وغائم جزئياً أحياناً.
الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا على البحر، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.
البحر: مضطرب يصبح متوسط الموج أخر الليل في الخليج العربي و خفيف في بحر عمان.
الأربعاء
الطقس: فرصة تشكل ضباب صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية – صحو بوجه عام وغائم جزئياً أحياناً – تميل درجات الحرارة للارتفاع.
الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.