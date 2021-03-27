جمعة الماجد: حمدان بن راشد حياة زاخرة بالإنجازات الإنسانية

المصدر: دبي- نورا الأمير

استعرض جمعة الماجد، مناقب المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات قضاها في خدمة الوطن والإنسانية، تمثلت في قطاعات التعليم والصحة والمجال الخيري، معرباً عن تعازيه الحارة للقيادة الرشيدة، ولشعب الإمارات بهذا المصاب الجلل.

وقال: «نستذكر خلاصة تجربة استثنائية، وسنوات من العطاء الكبير على الصعيد المحلي، والإقليمي، والدولي، دون تفرقة بين عرق أو لون أو دين، مرسخاً بذلك روح الهوية الإماراتية، التي تقوم على أساس العدل والتسامح والإنسانية، حيث كان عنوانه العريض هو الإنسان».

وأضاف أن إنسانية الشيخ حمدان بن راشد تجلت وبرزت من خلال اهتمامه ببناء المدارس، والجامعات، والمؤسسات الخيرية في الدول الفقيرة، مشيراً إلى أنه كان يعمل بصمت، من منظور فكري بعيد المدى، يرتكز إلى تعميق مبادئ الإخاء، وإعلاء قيم الخطاب الإنساني الجامع، واضعاً إياه فوق كل اعتبار، بالإضافة إلى وعيه وإدراكه بأهمية التعليم في المجتمعات، حيث تجاوز عدد المدارس التي أسهم في تشييدها في أفريقيا 50 مدرسة إلى جانب الجامعات، فضلاً عن اهتمامه الكبير بالمرأة وتمكينها وبالعمل الخيري.

واعتبر رحيل المغفور له خسارة كبيرة لما يتمتع به من مكانة خاصة، ولما يحمله الفقيد من روح طيبة تركت خلفها إرثاً كبيراً .

وتابع: ونحن نستذكر مآثر المغفور له لا بدّ لنا من أن نتوقف عند منجزاته وما قدمه خلال مسيرة حياته الحافلة بالعطاء لنستقي منها الدروس الخالدة في حب الأوطان والإنسان، مؤكداً أنه سيبقى حياً بأعماله ومنجزاته في ذاكرتنا.

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