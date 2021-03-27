بحث تضافر الجهود المجتمعية للوقاية من تداعيات الجائحة

المصدر: الشارقة - البيان

التقى مجلس ضاحية الصبيحية أحد المجالس التابعة لدائرة شؤون الضواحي والري مع عدد من ضباط مركز شرطة خورفكان وبحثوا آليات تضافر الجهود من أجل وقاية المجتمع من تداعيات فيروس كورونا والحفاظ على صحتهم.

وجرى خلال اللقاء المشترك التطرق إلى تكثيف الجهود المشتركة لوقف التجمعات في عدد من المزارع مما يعد مخالفة لتوجيهات الدولة في هذا الصدد.

حضر اللقاء في مقر مركز شرطة خورفكان مساء أمس الأول من مجلس ضاحية الصبيحية محمد أحمد الغاوي رئيس مجلس ضاحية الصبيحية ونائب المجلس خلفان صالح النقبي ومن مركز شرطة خورفكان المقدم سعيد راشد اليحيائي والرائد سعيد محمد.



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وأكد الطرفان على أهمية مواصلة العمل المشترك بهدف توعية المجتمع باستخدام كافة السبل لوقايتهم من فيروس كورونا فضلا عن الاستجابة والالتزام بتوجيهات القيادة العامة في تطبيق الاحترازات والإرشادات في هذا الصدد.

واتفقت الآراء نحو تعزيز تعليمات إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي بالشارقة، واعتمادهم الإجراءات الوقائية والاحترازية خاصة في عدم التجمع إلا وفق الأعداد المصرح لها وإلا مخالفة تلك التجمعات مع التأكيد على جميع أفراد المجتمع التعاون للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، والاتصال على (901) أو من خلال البريد الإلكتروني covid19@shjpolice.gov.ae، في حال ملاحظة أي مخالفة للقرارات الصادرة عنها.

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