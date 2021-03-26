حاكم عجمان يعزي الرئيس المصري في ضحايا حادث قطاري الصعيد

المصدر: وام

بعث صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان برقية تعزية إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة في ضحايا حادث تصادم قطاري ركاب بمحافظة سوهاج بصعيد مصر.

وأعرب سموه في برقيته عن خالص تعازيه و صادق مواساته للرئيس المصري في ضحايا هذا الحادث الأليم .. سائلا المولى عز و جل أن يرحمهم وأن يغفر لهم و أن يسكنهم فسيح جناته و أن يلهم أهلهم الصبر والسلوان.

كما بعث سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان برقيتي تعزية مماثلتين إلى فخامة الرئيس المصري.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز