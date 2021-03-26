طقس الغد في الإمارات مائل للحرارة

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام، ومائلا للحرارة نهاراً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تصبح نشطة السرعة تدريجياً مثيرة ومحملة بالغبار صباح يوم الأحد غرباً.

الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية صباح يوم الأحد/ 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س على البحر غرباً.

الموج في الخليج العربي: خفيف إلى متوسط - يضطرب صباح الأحد غربا فيما سيحدث المد الأول عند 11:49 والمد الثاني عند 01:14.. والجزر الأول عند الساعة 18:44 والجزر الثاني عند الساعة 06:30 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا فيما سيحدث المد الأول عند 08:32 والمد الثاني عند الساعة 21:19.. والجزر الاول عند الساعة 14:52 والجزر الثاني عند الساعة 03:29 .

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 40 23 50 15

دبي 37 24 60 15

الشارقة 37 23 60 15

عجمان 34 25 70 25

أم القيوين 35 23 70 25

رأس الخيمة 32 23 80 30

الفجيرة 29 24 85 50

العين 38 25 45 10

ليوا 39 22 35 10

الرويس 41 23 70 15

السلع 40 23 75 20

دلما 38 24 80 20

طنب الكبرى 33 24 80 40

طنب الصغرى 33 24 80 40

أبو موسى 33 24 80 40

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