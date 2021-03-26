انطلاق حملة زايد الإنسانية العالمية بالولاية الشمالية في السودان

المصدر: أبو ظبي ـ البيان

انطلقت أمس حملة زايد الانسانية العالمية بالولاية الشمالية في جمهورية السودان، لتقديم الرعاية الصحية والخدمات المجانية للأطفال والنساء والمسنين، من خلال العيادات المتحركة والمستشفيات الميدانية المتنقلة باشراف أطباء الإمارات والسودان من برنامج القيادات العربية الانسانية الشابة تحت شعار «لا تشلون هم»، في مبادرة مشتركة من مبادرة زايد العطاء وجمعية دار البر ومؤسسة بيت الشارقة الخيري ومجموعة المستشفيات السعودية الالمانية وجمعية الاحسان الخيرية ومركز السودان للتطوع.

وتأتي حملة زايد الإنسانية في محطتها الحالية في الولاية الشمالية في اطار برنامج إماراتي سوداني تطوعي مشترك يستمر لمدة عام لتقديم خدمات الرعاية الصحية والتشخيصية والعلاجية لسكان في المدن والقرى السودانية..

وأشادت والي الولاية الشمالية البروفسير امال محمد عز الدين بالعلاقات المتطورة بين دولة الامارات العربية المتحدة، السودان، مؤكدة خلال لقائها وفد المستشفى الاماراتي السوداني المتنقل أن العلاقات بين البلدين شهدت تطورا كبيرا وتنسيقا في المحافل الاقليمية والدولية ما يؤكد اهتمام قيادة البلدين وحرصهما على دعم هذه العلاقة لمصلحة الشعبين، داعية الولاية الشمالية وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية وكافة الجهات ذات الصلة تذليل الصعاب للقافلة الصحية التي ستقدم خدماتها بكل مناطق الولاية حتى تؤدي دورها ورسالتها بالصورة المطلوبة، وللتخفيف من معاناة المرضى.

من جانبه، أكد مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية الشمالية الدكتور أبو ذر محمد علي إدريس أن المستشفى الميداني الذي يضم العديد من التخصصات الطبية قدم خدمات كثيرة بعدد من القرى والاحياء بالولاية، وقال إن العمل سيستمر حتى يتم تغطية كافة المناطق الريفية، مشيرا لاهمية مثل هذه القوافل في دعم العمل الصحي وتقديم خدمة صحية متميزة للمرضى .

وأكد جراح القلب الاماراتي الدكتورعادل الشامري العجمي الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء مدير المستشفيات الإماراتية الميدانية المتنقلة رئيس أطباء الامارات، أن العيادات المتحركة والمستشفيات الميدانية المتنقلة تعمل في محطتها الحالية في القرى السودانية ضمن حملة زايد الإنسانية العالمية في مختلف دول العالم وبالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية انسجاما مع نهج مسيرة العطاء في العمل الإنساني التطوعي الذي أرسى قواعده مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان، طيب الله ثراه، والاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، واخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وترجمه لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة، باهمية تمكين الشباب في خدمة المجتمعات بغض النظر عن اللون او الجنس او العرق او الديانة.

وقال ان حملة زايد الانسانية العالمية دشنت المستشفى الميداني المتنقل التطوعي في الولاية الشمالية محلية دلقو بعد نجاح مهامها الانسانية في الساحة السودانية والتي استفاد منها ما يزيد عن مليون شخص في الاشهر الماضية باشراف وزارة الصحة السودانية وبالتنسيق مع سفارة الامارات في الخرطوم وادارة المؤسسات الاماراتية والسودانية الانسانية.

وقال يوسف عبدالله اليتيم رئيس قطاع المشاريع الخيرية في جمعية دار البر إن الفريق الاماراتي السوداني الطبي التطوعي استطاع من الوصول برسالته الإنسانية من خلال خدماته التطوعية التي استفاد منها المئات في اليوم التشغيلي الأول في محلية دلقو السودانية.

وأوضح سلطان الخيال الأمين العام لمؤسسة بيت الشارقة الخيري ان افتتاح المستشفى الميداني المتنقل التطوعي جاء بمبادرة مشتركة مع مؤسسات صحية وإنسانية وخيرية إماراتية سودانية في نموذج مبتكر للعمل المشترك لتنبي مبادرات مبتكرة للأطباء وتمكينهم من خدمة المرضى، و يقدم المستشفى الميداني المتنقل خدمات تخصصية تطوعية لمختلف فئات المجتمع، وخلال اليوم الاول من عملة في الولاية الشمالية استقبل 600 مريض، وقدم حلولا واقعية عملية لمشاكل صحية يعاني منها النساء والأطفال وكبار السن .

وأشار إلى أن هناك أربع فرق تشرف على العيادات المتحركة والمستشفى الميداني المتنقل، وهي فرق تشخيصية وعلاجية ووقائية وتدريبية لبناء القدرات للكوادر المحلية لتتولى مهام إدارة العيادات والمستشفيات الميدانية مستقبلا.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز