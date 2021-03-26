هيئة مكتب «استشاري الشارقة» تقر برنامج أعمالها

المصدر: الشارقة - البيان

أقرت هيئة مكتب المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال اجتماعها، أمس، بمقر المجلس، برنامج أعمال جلساتها حتى نهاية دور الانعقاد الحالي، وهو الثاني من الفصل التشريعي العاشر، واطلعت على عدد من الأسئلة البرلمانية، والمقترحات التي تقدم بها أعضاء المجلس، بهدف تلمّس الآليات التي من شأنها أن تعزز من تطوير عدد من المرافق والخدمات في إمارة الشارقة. ترأّس الاجتماع الذي عقد بنظامي الحضور وعن بعد، علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري .

مناقشة

وأكد علي ميحد السويدي، مواصلة المجلس دوره في خدمة المجتمع بإمارة الشارقة، وتلمس قضاياه ومناقشة مختلف موضوعاته التي تمس المواطنين، والوقوف على أهم برامج وخطط التنمية التي تشهدها إمارة الشارقة في خطتها الحالية.. مشيداً بجهود أعضاء المجلس الاستشاري، وحسهم الوطني في مناقشة مختلف الموضوعات العامة لسياسات دوائر وهيئات حكومة الشارقة، وتطرقهم إلى أدق التفاصيل، بهدف تجويد الأداء العام.

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