بحث حماية الثروة الحيوانية في المنطقة

المصدر: أبوظبي - وام

بحث المكتب شبه الإقليمي للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية بأبوظبي مع قطاع الثروة الحيوانية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بمملكة البحرين، تعزيز الشراكات والتواصل مع الدول الأعضاء التي تسهم في حماية الثروة الحيوانية في المنطقة. واستعراض الجانبان - خلال الاجتماع الذي عقد افتراضياً - المهام والمسؤوليات المنوطة بالمكتب شبه الإقليمي وأهم البرامج والمشاريع التي تتبانها المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، والتي تهدف إلى تعزيز منظومة الأمن الحيوي ودعم تنمية الثروة الحيوانية في دول المنطقة مثل مكافحة الأمراض العابرة للقارات، وتعزيز التجارة الآمنة للحيوانات الحية .

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