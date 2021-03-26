محمد بن زايد يبحث هاتفياً تطوير العلاقات مع رئيس الأرجنتين

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، اتصالاً هاتفياً من ألبرتو فيرنانديز، رئيس الأرجنتين. وبحث سموه والرئيس الأرجنتيني، علاقات الصداقة التي تجمع دولة الإمارات والأرجنتين، وسبل تنميتها وتطويرها، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين. كما استعرض الجانبان آخر التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وتطرقا إلى أهمية الجهود والتعاون الدولي في سبيل القضاء على جائحة «كورونا». (أبوظبي ـ وام

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز