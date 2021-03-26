سيف بن زايد يترأس وفد الدولة في أعمال الدورة الـ 38 لمجلس وزراء الداخلية العرب

المصدر: أبوظبي - البيان

ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وفد دولة الإمارات المشارك في أعمال الدورة الـ 38 لمجلس وزراء الداخلية العرب، التي عقدت أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس بتونس، عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد. وقال سموه، في تدوينة عبر حسابه في «تويتر»: «التقيت إخواني وزراء الداخلية العرب عبر الاتصال المرئي..

ونشكر جامعة الدول العربية على جهودها في إنجاح الدورة 38 لمجلس وزراء الداخلية العرب، سائلين الله التوفيق والسداد لما فيه الخير لمجتمعاتنا والاستقرار والسلام لبلداننا وللعالم أجمع». وناقشت الدورة عدداً من القضايا المتعلقة بمبادرات ومشاريع عربية مشتركة تعنى بتطوير التعاون في المجالات الأمنية والشرطية، إلى جانب استعراض تقارير اللجان والأمانة العامة للمجلس وتقرير رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عن أعمال الجامعة، وعدد من المواضيع المتعلقة بتعزيز العمل في مواجهة التحديات ومكافحة الجريمة والتوصيات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات التي انعقدت في نطاق الأمانة العامة خلال عام 2020، ونتائج الاجتماعات المشتركة مع الهيئات العربية والدولية خلال 2020، إضافة للمواضيع المتعلقة بتعزيز العمل العربي المشترك.

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