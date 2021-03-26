إطلاق مشروع «مدينة دامجة لطفولة سعيدة» بتونس

المصدر: الشارقة - البيان

أكد أيمن عثمان الباروت الأمين العام للبرلمان العربي للطفل، أهمية مشروع «مدينة دامجة لطفولة سعيدة»، ورؤيته في توجهات الجمهورية التونسية نحو العمل على إضافة نوعية، ضمن المساعي الهادفة إلى ترسيخ حقوق الطفل وتمكينه. وشكر الباروت - في كلمة له خلال انعقاد الجلسة الافتتاحية لإطلاق المشروع بالجمهورية التونسية افتراضياً - مرصد حقوق الطفل بتونس، لتنظيمه هذه المبادرة النوعية، ودعوة البرلمان العربي للطفل، لحضور إطلاق «مفهوم مدينة دامجة لطفولة سعيدة». وقال الباروت: نأمل أن تكونَ هذه المناسبة إضافة نوعية ضمن المساعي الهادفة إلى ترسيخ حقوق الطفل وتمكينه، كما نأمل أن تشجع التركيز على الدعم الفني لجميع الجهات الفاعلة في تنمية المدن العربية، وبما يشجعها على تطوير السياسات المراعية لحقوق الأطفال والمستندة إلى قيم ومبادئ.

ملتقى

ووجّه الباروت الشكر لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صاحب الأيادي البيضاء، والذي كان سباقاً ومبادراً في فكرة استدامة تنمية الطفولة العربية منذ عام 1995، من خلال ملتقى الشارقة للأطفال العرب، ثم تطوير هذه الفكرة العبقرية، حتى تُوجت بتأسيس البرلمان العربي للطفل في عام 2018، واستضافته بإمارة الشارقة، وإنشاء مقر دائم له.

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