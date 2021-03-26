لجنة الشكاوى في «الوطني» تطلع على 15 شكوى وتستعرض خطتها التطويرية

المصدر: أبوظبي - وام

اطلعت لجنة الشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها برئاسة علي جاسم أحمد، على (15) شكوى، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة، كما استعرضت الخطة التطويرية.

وأوضح علي جاسم أحمد، أنه تم خلال الاجتماع الاطلاع على 15 شكوى مرفوعة للجنة مرفقة بالرأي القانوني بشأنها، كما اطلعت على ردود بعض الجهات ذات العلاقة بالشكاوى المعروضة واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.

مشاركة

إلى ذلك، شاركت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، في الاجتماع الرابع للجنة البرلمانية الخليجية الأوروبية المنبثقة عن الاجتماع الدوري لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ومثل الشعبة في الاجتماع - الذي عقد «عن بعد» - حمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، وخلفان راشد الشامسي عضو المجلس الوطني الاتحادي، أعضاء مجموعة الشعبة البرلمانية في الاجتماع الدوري لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية.

وقال حمد الرحومي إن الشعبة البرلمانية الإماراتية قدمت خلال الاجتماع العديد من المقترحات التي تسهم في تعزيز العلاقات بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي .

مناقشة

من جهة أخرى، واصلت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي مناقشة تقريرها في شأن موضوع التلاحم الأسري ودوره في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية المستدامة، وذلك خلال اجتماعها في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة ضرار حميد بالهول الفلاسي رئيس اللجنة.

حضر الاجتماع كل من هند حميد العليلي مقررة اللجنة، وجميلة أحمد المهيري، وحميد علي الشامسي، وخلفان راشد الشامسي، ومحمد عيسى الكشف، وناعمة عبدالرحمن المنصوري. وقال ضرار بالهول الفلاسي إن اللجنة تواصل مناقشة تقريرها لأهميته في تحقيق بناء أسرة متلاحمة، وطلبت المزيد من المعلومات من الجهات المعنية في الدولة حول محاور الموضوع لتضمينها في التقرير، وذلك للخروج بتوصيات تصب في تعزيز دور الأسرة في المجتمع بمختلف قطاعاته.

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