1865عضواً جديداً بـ«كلنا شرطة» يستفيدون من 16 ورشة

المصدر: (أبوظبي - البيان)

استفاد 1865 من المتدربين المواطنين والمقيمين في أبوظبي من 16 ورشة تدريبية لتأهيل الأعضاء الجدد بمبادرة «كلنا شرطة، تضمنت تنفيذهم 156078 ساعة تطوعية في العمل الميداني خلال العام 2020، حيث قدموا يد العون والمساعدة لأفراد المجتمع في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، واستجابوا إلى نحو 7717 بلاغاً.

وأوضح العميد الدكتور حمود سعيد العفاري مدير إدارة الشرطة المجتمعية في قطاع امن المجتمع بشرطة أبوظبي أن الورش التي شارك فيها المواطنون إلى جانب المقيمين من 28 جالية تضمنت محاور ركزت على زيادة الحس الأمني لدى الأعضاء الجدد وتعريفهم بالمجالات الشرطية المجتمعية، وتقنية المعلومات وآلية البلاغات وكيفية التسجيل في الأعمال التطوعية. وأكد اهتمام شرطة أبوظبي برفع كفاءة أعضاء ،كلنا شرطة، من خلال التدريبات وتنمية المهارات في المجالات الشرطية وزيادة الحس الأمني.

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