بلدية الشارقة تطلع على أعمال الزراعة في 10 مناطق

المصدر: الشارقة - البيان

نظمت بلدية مدينة الشارقة، بحضور ثابت الطريفي مديرها العام، والمهندس حسن التفاق مساعد المدير العام لقطاع الزراعة والبيئة، وعدد من المسؤولين في البلدية، زيارة ميدانية إلى مختلف المناطق، للاطلاع على الأعمال الزراعية التي نفذتها البلدية، بما فيها زراعة الزهور، وتوجيه فرق العمل بالصيانة اللازمة لبعض المناطق الأخرى، وذلك تنفيذاً لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتعزيز المظهر الجمالي للإمارة الباسمة، من خلال نشر الرقعة الخضراء، وتنفيذ المشاريع الزراعية.

وشهدت الزيارة جولة ميدانية واسعة على أكثر من 10 مناطق، للاطلاع على الأعمال الزراعية المُنجزة.

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وأكد ثابت الطريفي أن البلدية تحرص على تنفيذ رؤى وتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، بالاهتمام الكبير بالزراعة، لما لها من أبعاد جمالية، تبعث في النفس السعادة، وتميّز الإمارة بخضرتها الدائمة، وزهورها المتناسقة، وأشجار النخيل التي تغطي مختلف المناطق، ولذا، تحرص البلدية على وضع الخطط اللازمة لتنفيذ المشاريع الزراعية المختلفة على مدار العام، وفق استراتيجيتها التي تسعى من خلالها لتحقيق الاستدامة وجودة الحياة، وتوفير الأجواء المثالية للقاطنين والزائرين.

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