«أبوظبي للطفولة»: مشروع لتطوير خدمات الإرشاد الأسري

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أطلقت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة وبشراكة استراتيجية مع هيئة المساهمات المجتمعية - معاً، مشروعاً لتطوير خدمات الإرشاد الأسري في إمارة أبوظبي وتمكين الجهات المعنية من تقديم الدعم لأولياء أمور الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0 حتى 8 سنوات، لمواجهة التحديات المرافقة للخلافات الأسرية.

ويندرج المشروع ضمن إطار منظومة عقود الأثر الاجتماعي من (معاً) - الأولى من نوعها في منطقة الخليج - بهدف وضع حلول مستدامة للتحديات الاجتماعية المركبة، تعكس المبادرة حرص الجانبين على تعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية التكاملية وتقديم برامج فعالة لمعالجة الآثار السلبية للطلاق على الأطفال، ومواجهة التحديات الاجتماعية من خلال حلول مبتكرة ومستدامة مبنية على قياس أثر النتائج لتنمية الدعم الشامل للطفولة المبكرة.

وقال المهندس ثامر راشد القاسمي المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الخاصة والتواصل بالإنابة في هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة: «نعمل في هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة على توطيد وتطوير التعاون مع هيئة المساهمات المجتمعية وتعزيز شراكتنا الاستراتيجية بشكل فعّال والعمل والتنسيق المشترك بين فرق عملنا لدعم تنفيذ البرامج المشتركة، وتبادل البيانات والمعلومات وتشكيل فرق عمل تشغيلية لحل التحديات لدعم التنمية الشاملة للطفل». وستعمل هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة على تمويل المشروع من خلال دعم المستثمر الاجتماعي الذي سيتولى مهمة التنفيذ، لإيجاد حلول مستدامة لتحديات أثر أضرار الطلاق على الأطفال، في حال تحقيق النتيجة الاجتماعية الملموسة ذات الأثر المستدام لدعم التنمية الشاملة للطفل، حيث سيتم في نهاية المشروع قياس نجاح النتائج المرجوة وفقاً للأهداف الاجتماعية المتفق عليها من قبل مقيم مستقل يتم تعيينه من قبل اللجنة التوجيهية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز