مسؤولون في الفجيرة: قدم حياة زاخرة بالعطاء والعمل الوطني

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

أعربت فعاليات رسمية بإمارة الفجيرة عن بالغ حزنها على رحيل المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، مؤكدين أنه قدم حياة زاخرة بالعطاء والعمل الوطني.

وأعرب محمد سعيد الظنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة عن صادق تعازيه ومواساته، مشيراً أن الدولة فقدت قائداً، أسهم في بناء الاتحاد، وشارك في مسيرة نهضة وازدهار الدولة، عرف عن المغفور له بقلبه الكبير نظراً لحجم الخير الذي قدمه في حياته، واهتمامه بالأعمال الإنسانية، وشغفه بالثقافة والآداب والتطورات العلمية، وحرصه على التنمية البشرية المستدامة في بيئة عالمية مستقرة ترتكز على الحوار والشراكة، رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته.

تطور

وتقدم المهندس محمد سيف الأفخم مدير بلدية الفجيرة خالص تعازيه ومواساته بوفاة الفقيد الراحل، مشيراً إلى أن الدولة فقدت قائداً عظيماً، كانت له بصمات كبيرة في مسيرة حافلة بالنماء والتطور والتنمية، حيث بذل الجهود الكبيرة لخدمة شعب الإمارات وتحقيق الحياة الكريمة لهم، حيث تميز بخططه ورؤيته للمستقبل على إحداث نقلة نوعية على كافة القطاعات.

وتوجه العميد علي عبيد الطنيجي مدير الدفاع المدني بالفجيرة بخالص تعازيه بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، قائلاً فقدنا قائداً عظيماً ورجلاً من رجال الوطن المخلصين، بعد رحلة حافلة بالعطاء المليئة بالحب والتفاني من أجل سعادة وراحة شعبه، رحلة عطاء ستبقى خالدة زاخرة، نستلهم منها العبر والدروس.

وأعرب المهندس خميس النون مدير عام مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق عن صادق عزائه ومواساته لأسرة آل مكتوم في الفقيد المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، موضحاً بأن دولة الإمارات فقدت فارساً اشتهر بالإنسانية والعطاء الخيري، وإنجازات رسمت البسمة على شفاه الملايين في شتى أنحاء العالم، من خلال المبادرات التعليمية والإسلامية والتي لم تتوقف يوماً، لتمتد إلى إغاثة الشعوب المتضررة والتخفيف من مصابهم في الأزمات والكوارث التي تعرضوا لها.

مواساة

وتقدم الدكتور محمد عبدالله سعيد مدير منطقة الفجيرة الطبية بخالص العزاء وصادق المواساة بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، سائلاً المولى تبارك تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته وأن ينزله منزلاً مباركاً مع النبيين والصديقين والشهداء، مشيراً إلى أن الدولة فقدت قائداً عظيماً استطاع أن يحقق في مسيرته العطرة إنجازات جليّة في دول عديدة.

وعبر محمد خليفة الزيودي مدير الموارد البشرية بحكومة الفجيرة عن خالص تعازيه ومواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، مؤكداً أن الراحل قدم العديد من الإنجازات وركز جهوده في العمل بحب وإخلاص من أجل رفعة وطنه الإمارات ومن أجل راحة شعبه، وامتدت يداه بالخير والعطاء لتشمل كل محتاج ومتضرر في كل بقاع العالم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز