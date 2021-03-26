موظفون في دبي: سطّر إنجازات عملاقة تشهد لها الميادين

المصدر: دبي ـ نورا الأمير

نعى موظفون في دبي فقيد الوطن الكبير المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، الذي سطر إنجازات عملاقة في شتى المجالات مستذكرين مواقفه ومآثره وبصماته الحاضرة في شتى المجالات والقطاعات.

وقال المقدم جاسم أهلي تلقينا ببالغ الحزن والأسى خبر رحيل الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، ومما لا شك فيه أننا لن ننسى ما حققه من إنجازات لوطنه، وللعالم فالحديث عن مآثره وحصرها صعب للغاية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر بصماته في بلدية دبي ومركز دبي التجاري العالمي وهيئة آل مكتوم الخيرية، وأضاف سيظل الشيخ حمدان بن راشد، طيب الله ثراه رمزاً خالداً من رموز الدولة الوطنية التي خلفت إرثاً ضخماً حافلاً بالعطاء، وستظل أياديه البيضاء وفعل الخير شاهدين على عطائه، أسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

قائد فذ

وتوجه سعيد علي نقيب رئيس نيابة في النيابة العامة بدبي بتقديم العزاء قائلاً: فقدت أمّتنا العربيّة والإسلاميّة قائداً من خيرة رجالاتها، كرّس حياته لخدمة وطنه وشعبه والعالم بحكمة واتزان، وأضاف أن فقدان الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لا يمكن تعويضه، فهو من ذلك الصنف من القادة الذين وهبوا أنفسهم لخدمة بلدهم .

إنسانية

وعبر خالد سويكت الهاجري مدير قسم رقابة الفعاليات الترويجية في اقتصادية دبي عن خالص تعازيه ومواساته للقيادة الرشيدة وشعب الإمارات في وفاة فقيد الوطن الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم مبتهلاً لله العلي القدير أن يتغمد الفقيد الكبير بواسع رحمته وأن يسكنه الفردوس الأعلى. وأضاف فقد عُرف عنه المساهمة في مختلف المواقف ذات الجوانب الإنسانية، معتبراً ذلك جزءاً لا يتجزأ من الهوية الإماراتية، والقيم الأصيلة والنبيلة المتوارثة عن الآباء والأجداد.

رجل الحكمة

وقال محمد البلوشي: المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد سيبقى حياً في قلوبنا لأنه رجل عرف الحكمة والعمل الجاد المخلص، كما عرف بحرصه الشديد على شباب الوطن ودفعهم إلى التفوق والتميز في كافة المجالات وعليه فقد أطلق جائزة تحمل التميز سمة لها هي جائزة الشيخ حمدان بن راشد للتميز التربوي علاوة على تشجيعه لكافة أنوع الرياضة والفروسية على وجه الخصوص، داعماً فئة أصحاب الهمم ولا ننسى حضوره الإنساني على الصعيد العالمي من خلال دعم التعليم والغذاء في المناطق الفقيرة وتأسيس المدارس والجامعات والمستشفيات .

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