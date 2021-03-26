جمعية الصحفيين تنعى فقيد الوطن

المصدر: أبوظبي - البيان

نعت جمعية الصحفيين الإماراتية المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، وقالت الجمعية في بيان نعي صادر عن مجلس الإدارة «ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة فقيد الوطن المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم... وباسم جميع الصحفيين والإعلاميين في دولة الإمارات، تتقدم جمعية الصحفيين الإماراتية بخالص التعازي وبصادق المواساة لمقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ولأسرة آل مكتوم الكرام، سائلين المولى أن يمنّه بالرحمة والرضوان وأن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله جميعاً الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون».

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