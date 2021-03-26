محمد بن راشد يتلقى تعازي ملوك ورؤساء الدول الشقيقة

المصدر: دبي- البيان، وام، وكالات

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، هاتفياً التعازي في فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، والسلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان، والملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، والدكتور برهم صالح، رئيس جمهورية العراق الشقيق، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة، والشيخ صباح خالد الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت الشقيقة.

وأعرب قادة الدول الشقيقة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اتصالاتهم الهاتفية عن صادق تعازيهم ومواساتهم في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، راجين المولى تبارك وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم آل مكتوم الكرام وشعب الإمارات جميل الصبر والسلوان.

من جانبه أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن جزيل شكره وامتنانه لملوك ورؤساء الدول الشقيقة على ما أبدوه من مشاعر أخوة صادقة، متمنياً لهم موفور الصحة والعافية، ودوام الأمن والاستقرار لدولهم الشقيقة.

وفي التفاصيل، تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اتصالاً هاتفياً من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، قدم خلاله التعازي في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

كما تلقى سموه، اتصالاً هاتفياً من السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان، قدم خلاله التعازي في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

وتلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اتصالاً هاتفياً من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، أعرب خلاله عن أصدق تعازيه وخالص مواساته لسموه في وفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، سائلاً الله جل جلاله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه وأسرة آل مكتوم الكرام جميل الصبر والسلوان.

وأشاد ملك البحرين بمناقب الفقيد الراحل ودوره وإسهاماته الطيبة في نهضة وتطور الإمارات وتقدم شعبها.

وتلقى سموه أيضاً، اتصالات هاتفية من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، والدكتور برهم صالح، رئيس جمهورية العراق، والشيخ صباح خالد الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، قدموا خلاله التعازي في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.



البرلمان العربي

وتقدم عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، نيابة عن البرلمان العربي لدولة الإمارات قيادة وشعباً بخالص التعازي والمواساة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، داعياً الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

كما تقدم العسومي بخالص العزاء إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في وفاة الشيخ حمدان بن راشد. وقال إن دولة الإمارات فقدت برحيل الشيخ حمدان رمزاً من رموزها الأوفياء، الذي قدم مسيرة حافلة بالعطاء خاصة خلال قيادته لهيئة آل مكتوم الخيرية.



مجلس الشباب العربي

ونعى مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة، أمس، المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وتقدم المجلس بخالص العزاء إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، معرباً عن بالغ الحزن والأسى لوفاة المغفور له بإذن الله.

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