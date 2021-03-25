الطوارئ والأزمات توجه بعدم التجمعات خلال ليلة النصف من شعبان

المصدر: البيان الإلكتروني

وجهت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث توجه بعدم إقامة التجمعات خلال ليلة النصف من شعبان.

وقالت الهيئة في حسالها على تويتر " مع اقتراب المنتصف من شعبان، ننصح أفراد المجتمع بعدم إقامة التجمعات للاحتفال بمناسبة "حق الليلة".

وأضافت " الصحة العامة أولوية ومسؤولية اجتماعية، والتكاتف المجتمعي ضرورة لا غنى عنها، ومراعاة التعليمات واجب شرعي ووطني يضمن السلامة ويقود إلى التعافي".

الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث توجه بعدم التجمعات خلال ليلة النصف من شعبانhttps://t.co/Xb2xFNErMy@NCEMAUAE#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/fyY5LDjteI — صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 25, 2021

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