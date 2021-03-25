الطوارئ والأزمات توجه بعدم التجمعات خلال ليلة النصف من شعبان

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

وجهت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث توجه بعدم إقامة التجمعات خلال ليلة النصف من شعبان.

وقالت الهيئة في حسالها على تويتر " مع اقتراب المنتصف من شعبان، ننصح أفراد المجتمع بعدم إقامة التجمعات للاحتفال بمناسبة "حق الليلة".

وأضافت " الصحة العامة أولوية ومسؤولية اجتماعية، والتكاتف المجتمعي ضرورة لا غنى عنها، ومراعاة التعليمات واجب شرعي ووطني يضمن السلامة ويقود إلى التعافي". 

طباعة Email
↑ أعلى