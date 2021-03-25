أم القيوين تصدر تعليمات وتوجيهات للسلامة العامة في رمضان

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدر فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي لإمارة أم القيوين، مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، تعليمات وتوجيهات للسلامة العامة منها:

منع التجمعات المنزلية والمصاحبة لليالي رمضان والزيارات العائلية، واعتماد التواصل باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية.

كما سيمنع توزيع وتبادل الوجبات بين المنازل والأسر ويمكن لأفراد العائلة الواحدة فقط والتي تسكن في نفس المنزل تناول وجبات الإفطار والسحور الجماعي.

كما يمنع إنشاء خيم الإفطار العائلي او المؤسسي.

الابتعاد عن التجمعات الكبيرة.

التبرع وإخراج الصدقة والزكاة إلكترونيا.

يمنع إنشاء الخيم الرمضانية التجارية.

يمنع على المطاعم توزيع وجبات افطار الصائمين داخل أو أمام واجهة المطاعم.

يقتصر توزيع الوجبات الرمضانية على مجمعات العمال السكنية للجهات والمؤسسات المصرح لها عبر التنسيق المباشر بين المطاعم وإدارة السكن العمالي في كل منطقة.

استمرار غلق مصليات النساء والمرافق الخدمية والصحية ومصليات الطرق الخارجية

تقام صلاة التراويح وفق الضوابط الاحترازية ضد فيروس كوفيد_19

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