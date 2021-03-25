محمد بن راشد يتلقى تعازي ملوك ورؤساء الدول الشقيقة في وفاة حمدان بن راشد

المصدر: وام

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، هاتفياً التعازي في فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، وفخامة الدكتور برهم صالح، رئيس جمهورية العراق الشقيق، وصاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة، وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت الشقيقة.

وأعرب قادة الدول الشقيقة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال اتصالاتهم الهاتفية عن صادق تعازيهم ومواساتهم في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.. راجين المولى تبارك وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم آل مكتوم الكرام وشعب الإمارات جميل الصبر والسلوان.

من جانبه أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن جزيل شكره وامتنانه لملوك ورؤساء الدول الشقيقة على ما أبدوه من مشاعر أخوة صادقة.. متمنيا لهم موفور الصحة والعافية، ودوام الأمن والاستقرار لدولهم الشقيقة.

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