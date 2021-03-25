محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الأرجنتين

المصدر:
  • وام
التاريخ:

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالاً هاتفياً من فخامة ألبرتو فيرنانديز رئيس جمهورية الأرجنتين الصديقة.

وبحث سموه و الرئيس الأرجنتيني خلال الاتصال .. علاقات الصداقة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الأرجنتين وسبل تنميتها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.

كما استعرض الجانبان آخر التطورات و المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك و تبادلا وجهات النظر بشأنها .. وتطرقا الى أهمية الجهود والتعاون الدولي في سبيل القضاء على جائحة " كورونا " ومواجهة تداعياتها الاقتصادية والصحية على دول العالم وشعوبها.

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