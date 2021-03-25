محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الأرجنتين

المصدر: وام

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالاً هاتفياً من فخامة ألبرتو فيرنانديز رئيس جمهورية الأرجنتين الصديقة.

وبحث سموه و الرئيس الأرجنتيني خلال الاتصال .. علاقات الصداقة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الأرجنتين وسبل تنميتها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.

كما استعرض الجانبان آخر التطورات و المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك و تبادلا وجهات النظر بشأنها .. وتطرقا الى أهمية الجهود والتعاون الدولي في سبيل القضاء على جائحة " كورونا " ومواجهة تداعياتها الاقتصادية والصحية على دول العالم وشعوبها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز