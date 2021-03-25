مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تدعم مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف

المصدر: البيان الإلكتروني

تقديراً للخدمة الدؤوبة التي قدمتها مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف (DCAS) ، قامت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية بتسليم مفاتيح سيارة إسعاف المستجيب الأول للمؤسسة. قام السيد ناصر الحقباني الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية بتسليم سيارة الإسعاف إلى السيد خليفة حسن عبد الكريم الدراي ، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف (DCAS) .

كانت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف (DCAS) سباقة بشكل خاص خلال الوباء ، مع فريق متخصص من طاقم المسعفين الذين يعملون على مدار الساعة لنقل المرضى إلى المستشفيات العامة والخاصة.

وفي حديثه بهذه المناسبة ، أشاد السيد الحقباني بالدور الرائع الذي تقوم به مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف (DCAS) في تقديم خدمات الإسعاف بمستوى عالٍ من الاحتراف والرعاية الجيدة. من جانبه قال السيد الدراي إنه تشرّف بالحصول على هذا التقدير وأشاد بمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية وكان سعيدًا بتعزيز التحالفات الاستراتيجية مع مستشفى يقدم أعلى معايير الرعاية عند استقبال الحالات المرضية من المسعفين. كل ذلك ساهم بسخاء في تحقيق الرسالة الإنسانية للمؤسسة .تماشياً مع التزامها بضمان صحة وسلامة وسعادة موظفيها ، وقعت الدائرة مذكرة تفاهم استراتيجية جديدة مع مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية. تتطلع هذه الخطوة نحو تقديم أفضل الخدمات الطبية والتشخيصية والعلاجية وأعلى مستوى من الرعاية الصحية لموظفي مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف (DCAS).

أقيم الحفل في مقر مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف (DCAS) وحضره ممثلون من كلا الطرفين.

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