سلطان بن خليفة: الفقيد سطر مسيرة حافلة بالعمل الوطني والعطاء

المصدر: أبوظبي - وام

قال سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، إن الإمارات ودعت فقيدها المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، الذي انتقل إلى جوار ربه أمس وقد سطر مسيرة حافلة بالعمل الوطني المخلص والعطاء لأبناء شعبه والإنسانية جمعاء.

وأشار سموه إلى أن الفقيد واكب مراحل تطور دولة الإمارات، وأسهم في بناء مسيرتها التنموية، إذ يعتبر، «رحمه الله»، أحد رواد وحدتها، وتأسيس حاضرها ومستقبلها، ورجل دولة ترك بصمة جلية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية في الإمارات، وقد امتازت شخصيته بالحنكة والقيادة الاستثنائية في مجمل الأحداث والمناصب التي تقلدها طوال حياته.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى أسرة آل مكتوم الكرام، داعياً الله أن يتغمّد الفقيد الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

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